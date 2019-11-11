腳患髖關節炎！Gin Lee負傷練舞跳到氣喘

剛推出國語大碟《浮世繪》第二版的李幸倪（Gin Lee），當中包括全新廣東作品《喘息空間》（Jax Jones with Gin Lee），跨國合作加上電子舞曲曲風的嶄新體驗，大大擴展Gin Lee的音樂領域層次。新歌《喘》改編自Jax Jone的熱爆作品《Breathe》，描繪情人之間拋開理性投入熱愛的瞬間，她更為了這首輕快舞曲的MV特地排舞！

多個型格造型上陣

新歌歌詞中的主角決意拋開一切全程投入去愛，因此MV導演也致力表現出這一份狂野與高傲的性感，在多個型格特色的場景中，包括鏡面和玻璃面舞台上，配合各種拍攝角度，若隱若現地讓Gin Lee大擺甫士。其中一幕導演更特意找來一張粗獷質感的鐵架床，讓她躺在床上，展現撩人的姿態。Gin Lee大讚導演有很多創新想法，及欣賞他的精心設計，表示希望透過二人的首次合作讓觀眾看到另一面的她。

為了令MV有最佳視覺效果，Gin Lee在拍攝前負傷練舞，腳部出現髖關節炎，但配合歌曲效果，這次也特意去排舞，她說：「呢首歌嘅節好快，一開始排舞嘅時候，我覺得冇可能跳到，而且排舞嘅時候心跳直達170，所有動作同舞步都好急、好密，跳到我氣喘！」

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