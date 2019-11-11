G.E.M.耳機故障甩Beat　無緣與Taylor同台

每年11月11日是內地的網購節，不少藝人獲邀請出席晚會助勢，今年活動適逢十周年，睽違內地舞台四年的美國天后Taylor Swift在重金禮聘下現身內地雙十一晚會，並擔任壓軸表演嘉賓，同場還有著名鋼琴家郎朗、王祖藍及太太李亞男等。狀態大勇的Taylor，出場時一口氣唱出新專輯《Lover》三首新歌，令樂迷聽得如癡如醉，期間除特意自彈自唱外，更大打親民牌說：「我一直期待再次回來見樂迷，非常感謝大家的熱情支持。」親切的她騷後跟郎朗等在後台大合照，全無架子。

郎朗王祖藍鬥放閃

曾被封為「中國Taylor Swift」的G.E.M.，騷前曾被傳可跟正牌Taylor同台獻唱，但最後未能成事之餘，獻唱時更遇耳機故障，明顯拍子有點落後，但她仍保持鎮定，事後說：「今晚很刺激，前三十秒我完全是在盲唱，讓期待我表演的人失望了。」有網民指幸好未有跟正牌同台：「否則在對方面前出醜就輸了！」

至於婚後有影皆雙的郎朗，當晚亦帶同太太Gina到場，她以一身旗袍上陣，盡顯蔓妙身材；王祖藍同樣晒恩愛，獻唱時細心地為太太李亞男提裙襬。

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