年收入千萬　馬伊琍失婚當自強

文章和內地女星前妻馬伊琍的婚姻一直不被睇好，除了因她較年長8歲外，論知名度及財富，文章亦輸前妻幾條街。據知，馬伊琍當年原諒偷食夫後，人氣更強，片酬由5萬元人民幣（下同）暴升至10萬一集，與趙薇、范冰冰、李冰冰齊躋身一線女星位置，每年收入估計破千萬。

有利自然有名，她除了曾於「華鼎獎中國百強電視劇」頒獎禮憑《北上廣不相信眼淚》奪最佳女主角外，亦憑「戲如人生」的《我的前半生》中飾演經歷丈夫出軌的「羅子君」一角，勇奪最佳女主角及年度實力演技劇星獎項，有傳身價已飆升至1700萬。

馬伊琍除了演戲有市有價外，其致富之道來自內地房地產及製作公司，據知她分別在上海、北京的重點城市擁有三棟豪宅，亦與前夫成立了兩間內地公司，其中早年製作的電視劇《小爸爸》，單計電視台版權費及廣告收益，已穩賺5000萬，而據知二人離婚前，由馬伊琍全權掌管財政。

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