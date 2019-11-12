盤點！「壞咗嘅人」咩下場？

偷食點都有代價！控制不住下半身，自然影響下半生！「衰為食」而變了「壞咗嘅人」，下場是……

許志安

今年6月被爆在車廂攬啜無綫藝員黃心穎的人夫許志安，翌日開記招聲淚俱下自稱是「壞咗嘅人」，暫停歌唱事業「同期執行」，個唱立刻告吹，現時除了陪老婆就是陪狗跑步。

吳秀波

內地男星吳秀波去年被女星陳昱霖踢爆二人有長達七年的婚外情關係，又被揭另有「小四」、「小五」。暖男形象崩潰，參演拍攝的綜藝節目更被P走才能播出！

李潤庭

主播李潤庭過檔無綫後發展不俗，2017年被揭背空姐太太Crystal偷嗒人妻Tiffany，即時被停工。之後翻生重返幕前，卻因食過翻尋味續與人妻來往，終被無綫終止合作。

高雲翔

內地男星高雲翔去年在澳洲捲入性侵案，至今仍在當地受審，隨時要承受牢獄之災，身敗名裂，不單因形象問題而要向影視公司賠償，與女星董璇更離婚收場。

張致恒

張致恒自揭跟粉絲雯雯奉子成婚後，被揭原來一腳踏多船，正印、小四及小五連環狂數惡行。命水好，獲雯雯原諒並註冊結婚，但因形象差而冇工開，要在酒店「撈散」度日。

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