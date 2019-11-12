文章翻嗒最強小三　姚笛推「未婚夫」擋箭

憑電影《西遊．降魔篇》及《失戀33天》在港打響知名度的35歲內地男星文章，上月來港出席金牌製作人喪禮時表現低調、一臉憔悴，似乎深受離婚之痛影響心情。但近日有網上消息傳出，他已另結「舊」歡，傳再度搭上五年前拍內地劇《祼婚時代》時鬧出婚外情的「小三」姚笛。當年他背着懷第二胎的太太馬伊琍劈腿，將苦心經營的人氣一鋪清袋，幸得馬伊琍一句「且行且珍惜」原諒，將他由谷底扯回崖上。雖然文章此後暫別幕前轉戰幕後，只間中客串角色，總算「死過翻生」有機會在娛圈重新出發，可惜數月前這對「患難夫妻」以「溝通出現了問題」為由，宣布緣盡，結束11年婚姻，此事再激起網民熱論。

共用電子郵箱

有網民踢爆文章其實己跟姚笛「復合」，更羅列種種「鐵證」，指二人共用一個電子郵箱及於同一上海商廈工作，推斷二人經常有機會見面外，姚笛戴過的手鏈竟出現在文章手上，傳來戴「情侶鏈」之說。而最令人生疑是，文章回復單身後約3個月，姚笛被目睹除下富二代未婚夫高傑所送的訂婚戒，隻身低調到高鐵站搭往宜春的火車，而文章「剛巧」又在當地拍戲，似乎有人心急往會舊情人。而早前在內地一個平台發布的「姚笛被高傑求婚」視頻已遭刪除，同時有指她不再跟介紹高傑給她認識的「紅娘」馬蘇合作做生意，似乎有心與男方及其朋友圈撇清關係。

而文章被傳當年偷食根本不想斬纜，只是受不住輿論壓力才「浪子回頭」，和馬伊琍不時上演的恩愛騷亦是「假象」。據知情人士透露，馬伊琍當初希望兩名女兒能在完整家庭環境下成長才再接受「不忠夫」，但夫妻感情已覆水難收，私下甜蜜不再。身體最誠實的文章多次在訪問中提及「被分手」的姚笛時，均表現得相當痛苦，哭成淚人喊辜負了對方，完全罔顧太太的感受，相反與太太相處時，經常被目擊總是「零表情」，有一次夫婦倆在機場大庭廣眾下「吵大鑊」，馬伊琍向文章哭着咆哮：「我也是女人啊！」文章不但未有氹回，還與太太一個向左走、一個向右走，鐵了心各走各路。

搬過氣未婚夫出嚟

失婚的文章與姚笛「復合」傳聞鬧得熱烘烘、甚至傳出文章有意再娶之際，緋聞又變得峰迴路轉！姚笛日前被拍得跟「一度傳分手」的高傑高調恩愛出巡睇電影，似乎想用行動粉碎與文章「舊情復熾」之說，但網民不賣帳，更指她做騷，搬過氣未婚夫出來純屬「戲真情假」，猜她是想借高傑做擋箭牌，遏止網民「停不了的謾罵」，肆力為自己和文章形象「漂白」。

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