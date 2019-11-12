簡采恩變「朱靚靚」爆笑彈

曾擔任有線主播簡采恩（Joyee）有口才又有腦，近年跳出Comfort Zone，為金融公司擔任總監主力負責推廣，最近她親身上陣拍攝節目，將短劇Crossover財經主題，內容新穎，並塑造一個天真爛慢的角色「朱靚靚」，劇中戴上眼鏡的她傻更更，對財經一竅不通，卻想加人財經公司，當然經常撞板，期間遇到不同性格的同事，引發笑料，Joyee說：「以前我做有線都有拍過唔少短劇，自己都鍾意演戲，依家有啲團隊都有喺電視台合作過，眼見好多公司都做緊財經平台，多數係似電視台咁直接講買咩股票好，唔夠趣味性，但就冇咩人以短劇配合財經，我哋希望可以以短劇形式畀啲新手睇，娛樂性豐富啲，會用每集兩分鐘嘅劇情，輕輕鬆鬆帶出一啲財經小知識，我都要多謝老闆畀我哋去試。」她表示除了做演員外，更有份做埋監製及編劇，學到更多之餘亦有更大發揮空間，希望有更多人看到他們的心機。

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