東方日報C1：文章翻嗒「最強小三」姚笛

內地男星文章早年被踢爆「偷食」姚笛後，幸得太太馬伊琍以婚姻力保他危在旦夕的星途，但數月前兩人突然宣布離婚，最戲劇性是有傳文章「翻嗒」當年介入的「最強小三」！再成眾矢之的，姚笛疑抵受不住網絡「公審」，出動盛傳已分手的「未婚夫」轉移視線，卻被狠鬧是做戲。

憑電影《西遊．降魔篇》及《失戀33天》在港打響知名度的35歲內地男星文章，上月來港出席金牌製作人喪禮時表現低調、一臉憔悴，似乎深受離婚之痛影響心情。但近日有網上消息傳出，他已另結「舊」歡，傳再度搭上五年前拍內地劇《祼婚時代》時鬧出婚外情的「小三」姚笛。當年他背着懷第二胎的太太馬伊琍劈腿，令苦心經營的人氣一鋪清袋，幸得馬伊琍一句「且行且珍惜」原諒，將他由谷底扯回崖上。

雖然文章此後暫別幕前轉戰幕後，只間中客串角色，總算「死過翻生」有機會在娛圈重新出發，可惜數月前這對「患難夫妻」以「溝通出現了問題」為由，宣布緣盡，結束11年婚姻，此事再激起網民熱論。

搭高鐵送上門探班

有網民踢爆文章其實己跟姚笛「復合」，更羅列種種「鐵證」，指二人共用一個電子郵箱及於同一上海商廈工作，推斷二人經常有機會見面外，姚笛戴過的手鏈竟出現在文章手上，傳來戴「情侶鏈」之說。

而最令人生疑是，文章回復單身後約3個月，姚笛被目睹除下富二代未婚夫高傑所送的訂婚戒，隻身低調到高鐵站搭往宜春的火車，而文章「剛巧」又在當地拍戲，似乎有人心急往會舊情人。而早前在內地一個平台發布的「姚笛被高傑求婚」視頻已遭刪除，同時有指她不再跟介紹高傑給她認識的「紅娘」馬蘇合作做生意，似乎有心與男方及其朋友圈撇清關係。

前妻哭喊零安慰

而文章被傳當年偷食根本不想斬纜，只是受不住輿論壓力才「浪子回頭」，和馬伊琍不時上演的恩愛騷亦是「假象」。據知情人士透露，馬伊琍當初希望兩名女兒能在完整家庭環境下成長才再接受「不忠夫」，但夫妻感情已覆水難收，私下甜蜜不再。身體最誠實的文章多次在訪問中提及「被分手」的姚笛時，均表現得相當痛苦，哭成淚人喊辜負了對方，完全罔顧太太的感受；相反與太太相處時，經常被目擊總是「零表情」，有一次夫婦倆在機場大庭廣眾下「吵大鑊」，馬伊琍向文章哭着咆哮：「我也是女人啊！」文章不但未有氹回，還與太太一個向左走、一個向右走，鐵了心各走各路。

失婚的文章與姚笛「復合」傳聞鬧得熱烘烘、甚至傳出文章有意再娶之際，緋聞又變得峰迴路轉！姚笛日前被拍得跟「一度傳分手」的高傑高調恩愛出巡睇電影，似乎想用行動粉碎與文章「舊情復熾」之說，但網民不賣帳，更指她做騷，純屬「戲真情假」，猜她是想借高傑做擋箭牌，遏止網民「停不了的謾罵」，肆力為自己和文章形象「漂白」。

馬伊琍失婚當自強

文章和內地女星前妻馬伊琍的婚姻一直不被睇好，除了因她年長8歲外，論知名度及財富，文章亦輸幾條街。據知，馬伊琍當年原諒偷食夫後，人氣更強，劇酬由5萬元人民幣（下同）暴升至10萬一集，與趙薇、范冰冰、李冰冰齊躋身一線女星位置。

有利自然有名，她除了曾於「華鼎獎中國百強電視劇」頒獎禮憑《北上廣不相信眼淚》奪最佳女主角外，亦憑「戲如人生」的《我的前半生》中婚變妻角色，勇奪最佳女主角及年度實力演技劇星獎項，有傳其身價已飆升至1,700萬。

三豪宅揸手

馬伊琍除了演戲有市有價外，其致富之道來自內地房地產及製作公司，據知她分別在上海、北京的重點城市擁有三棟豪宅，亦與前夫成立了兩間內地公司，其中早年製作的電視劇《小爸爸》，單計電視台版權費及廣告收益，已穩賺5,000萬，而據知二人離婚前，由馬伊琍全權掌管財政。

百花影帝出軌 形象一鋪清

中央戲劇學院畢業的文章，畢業前因拍《錦衣衞》等劇而嶄露頭角，更被看好為新一代演員，直至2011年憑劇集《裸婚時代》及電影《失戀33天》人氣爆升，更憑《失》片獲大眾百花電影獎最佳男主角。惟爆出婚外情後，形象一落千丈，影視作品也相對減少，近年唯一令外間有較深印象的作品，要數繼《西遊》後，再參演周星馳執導的《美人魚》，戲中飾演公安的他，只佔戲約10分鐘。

衰偷食咩下場？

偷食點都有代價！「衰為食」而變了「壞咗嘅人」，下場不一，好彩就可以重新做人，否則連頭家都散埋！

今年6月被爆在車廂攬啜無綫藝員黃心穎的人夫許志安，翌日開記招聲淚俱下自稱是「壞咗嘅人」，暫停歌唱事業「同期執行」，個唱立刻告吹，現時除了陪老婆就是陪狗跑步。

主播李潤庭過檔無綫後發展不俗，2017年被揭背空姐太太Crystal偷嗒人妻Tiffany，即時被停工。之後翻生重返幕前，卻因食過翻尋味續與人妻來往，終被無綫終止合作。

張致恒自揭跟粉絲雯雯奉子成婚後，被揭原來一腳踏多船，正印與其他「受害人」連環狂數惡行。命水好，他獲雯雯原諒並註冊結婚，但因形象差而冇工開，要在酒店「撈散」度日。

內地男星吳秀波去年被女星陳昱霖踢爆二人有長達七年的婚外情關係，又被揭另有「小 四」、「小 五」。暖男 形象崩潰， 他有份拍 攝的綜藝 節目更被 P 走才能 播出！

內地男星高雲翔去年在澳洲捲入性侵案，至今仍在當地受審，隨時要承受牢獄之災，身敗名裂，不但因形象問題而要向影視公司賠償，與女星董璇更離婚收場。

張靚穎陳秋蒔摸黑搵食

內地歌手張靚穎去年與經理人兼丈夫馮軻 結束兩年婚姻，近日她再度被拍得與內地小提琴家陳秋蒔密會。其實張靚穎去年離婚消息曝光前，已傳與年輕五載的陳秋蒔過從甚密，日前他們被拍得雙雙在上海機場現身，為保持低調，在等行李期間刻意保持距離，各玩手機。直至出閘時，陳 秋蒔細心為女方接過行李，讓她會合在閘外等候的粉絲，自己則默默推着行李尾隨。離開機場後，二人坐車直達酒店，稍作休息後結伴到酒家醫肚，等候朋友到場期間，陳秋蒔主動替對方拿着外套。

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