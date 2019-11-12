性格獨立愛追風　吳亦凡成日揸超跑食火鍋

內地藝人吳亦凡在2012年作為韓國EXO組合成員正式出道，擔任EXO/EXO-M隊長、主Rapper，之後吳亦凡又回到中國發展，一直紅爆！由於自小父母離異的關系，養成了獨立性格，還懂得照顧別人，也是他當初成為隊長的原因之一。在10歲的時候，他跟生母移民加拿大溫哥華，如今是加拿大移民。

90後的吳亦凡最愛名車，擁有不少超跑座駕，有些更是限量版，當中包括Land Rover、瑪莎拉蒂、保時捷、法拉利、AMG、Fiat Chrysler Automobiles（道奇）等。他不僅在加拿大擁有座駕，在法國巴黎也有，而他最愛揸住開篷超跑去食火鍋，好多粉絲就係咁捕獲佢！

粗略估算一下佢個車庫有乜寶貝，瑪莎拉蒂GC軟頂跑車，是他經常揸嘅跑車，在內地起步價高達268萬人民幣。有網友在洛杉磯碰到吳亦凡開着一輛法拉利FF，這款車算是法拉利旗下的跨界車，雖說定位不夠明確，但它的性能卻十分強大，搭載V12引擎，660馬力，在內地售價530萬人民幣，而他對他對AMG情有獨鍾，名下擁有三輛，分別是奔馳G級AMG，奔馳AMG GT以及限量版507，這款507全球僅200輛，而吳亦凡名下的這輛紅色全球僅6輛。

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