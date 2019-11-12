今次唔Rap！歐陽靖唱情歌觀眾聽到喊

歌手MC Jin（歐陽靖）戴上紅心頭套，身穿紅色「耶」字服飾，站在江蘇衞視歌唱類節目《蒙面唱將猜猜猜》的舞台上，為大家抒情地唱着《無心傷害》。當他收到節目組發出的邀約時，距離節目正式錄製僅僅兩星期左右的時間。身在美國紐約的他因為在今年喜得二胎，大部分時間都是在家當起「奶爸」，但接到邀約後，他便非常重視的一邊照顧孩子一邊練起歌。由於《無心傷害》歌曲中大部分都是中文，這對平常只能通過谷歌轉換拼音來認識中文的他是個很大的挑戰。他重視這次的舞台，歌詞部分全部由自己完成，不斷練習。最終都能完成了這次挑戰，廣受好評。

當他揭面後，有網友就很詫異的說道：「確實挺驚喜的，沒想到歐陽靖現在中文都這麼好了，而且唱情歌這麼好聽。」許多觀眾都紛紛表示，「最怕rapper唱情歌」、「真的太打動人了，快哭了」。

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