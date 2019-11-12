兩成員離世　Ladies' Code首度談5年前車禍

韓國女團Ladies' Code於2014年9月3日遇上嚴重交通事故，成員權恩妃送院搶救後不治，終年21歲，而權梨世亦在同月7號傷重不治離世，成員李昭政、崔嬪娜與金主美康復後以三人陣容再出發，她們昨晚亮相Channel A節目《Eye Contact》，首度談到5年前發生的車禍，三人更一度傷心落淚。

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談到9月3日是李昭政的生日，但亦是權恩妃的死忌，崔嬪娜說：「雖然昭政冇表露出嚟，但我哋都知道佢有自己一個喊，見到佢生日唔係100%開心，我哋都好心痛，出事後五年嚟，我哋都冇同昭政提起過車禍嘅事，雖然昭政心情好沉重，但絕對唔可以怪佢，希望佢收到生日祝福、同愛佢嘅人一齊度過時，唔好覺得自責。」

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昭政就坦言在事故之後，不再覺得9月3號是她的生日：「嗰日唔係可以接受祝福嘅日子，朝早去悼念恩妃姐姐，如果夜晚開party，唔會好奇怪咩？我嘅生日係悲傷嘅日子。」她坦指現在還不能拖着崔嬪娜和金主美的手開心地過生日：「我唔想講大話，但我仲係唔能夠幸福地接受我嘅生日，但如果之後再問我，我會再考慮吓。」昭政又指車禍當時，她因為傷重昏迷，所以沒有看到意外現場，但兩位姐姐卻親眼目睹，指兩人肯定比自己更難受。