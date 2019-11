喺呢個風雨飄搖嘅時代,唔係人人都可以堂堂正正抬起頭做人!「細龍太」陳偉琪上個月尾因為醉駕被捕,搞到佢要頭耷耷,喊晒出嚟道歉,見到佢個樣咁真誠,真係令人有啲聳動嘅!

人係要向前看,事隔半個月,陳偉琪終於抬起頭做人,仲喺社交網擺咗張着住低胸小背心仰天長望嘅相自我勉勵咁話:「Better days are coming,一切都會更好的。」真係同經典電影《亂世佳人》經典對白「Tomorrow is another day!」有異曲同工之妙,冇錯,明天就係新嘅一日,香港人,大家向前望,行到山窮處,坐看雲起時嘛!

原來抬起頭又唔只陳偉琪一個,仲有湯洛雯!靚湯都有感而發甫咗張抬頭相,佢仲引用咗哥哥張國榮嘅《追》入面歌詞:「好風光 似幻似虛 誰明人生樂趣!」係有詩意嘅!

--------------

Click下面粒掣,儲on.cc coins!機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。