逾10名高層被立案　警方將傳召練習生調查

韓國Mnet電視台的人氣選秀節目《Produce 101》（PD101）的製作人安俊英與Mnet戰略內容事業部部長金容範日前因涉詐騙及受賄等而被拘留，安俊英已承認在《PD101》的第三季的《Produce 48》及第四季《Produce X 101》（PDX101）中偽造賽果，他亦涉嫌40多次在娛樂場所接受事務所相關人士的賄款及接待，而憑《PD48》及《PDX101》出道的限定組合IZ*ONE及X1近日就傳出面臨解散。

警方今日舉行記者會，公開調查進度，首爾警察廳長李容杓透露現時被立案的10多人包括Mnet的母公司CJ ENM的高層及事務所相關人士，警方指現時正繼續調查各事務所，調查有否出現賄賂和高層介入的情況存在。

警方又表示將會傳召參加《PDX101》的練習生協助調查，了解他們在拍攝過程中有否聽過關於造假或通過事務所聽過有關造假的事，有韓媒爆料指，除了被懷疑是因造假而出線的練習生外，有被淘汰的練習生亦是被調查的對象，警方將調查是否有事務所擔心練習生在限定組合出道，會影響事務所的發展計劃，而故意要求將排名降低的情況。