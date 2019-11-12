同張景淳過夜？呂慧儀話係朋友之間嘅...

藝人呂慧儀與張景淳在《愛．回家之開心速遞》飾演情侶大受歡迎，兩人被傳戲假情真，早前就被目睹兩人疑拖手睇戲兼同車返回女方寓所，不過兩人先後否認拍拖。

最近兩人再鬧出「過夜」緋聞，日前他們在將軍澳出席完活動後，呂慧儀揸車離開時，先刻意拉低反光板，但張景淳被發現屈身瑟縮喺後座，有指呂慧儀當日直奔返回屯門寓所，因為等咗成晚都唔見張景淳走人，所以就話兩人過夜斷正，翌日兩人被發現換了衫褲一齊同車走人，繼續由呂慧儀做司機，佢哋去咗另一屋苑放低大堆物品畀友人，張景淳仲落車幫手搬，之後見她揸車到附近一個停車場放低男方走人。

呂慧儀回覆東網繼續否認：「我沒有拍拖，也不存在上門過夜之說。那只是單純同事朋友間的幫忙而已。謝謝關心。」

另外，呂慧儀今早亦在社交網上載行山及食早餐相，不過就未有「現身」，似乎未有受緋聞影響，繼續享受生活。

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