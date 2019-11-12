係咁掂Taylor被鬧爆鹹豬手　陳喬恩男友道歉

美國天后Taylor Swift到訪中國，於天貓雙十一晚會表演，又出席廣州舉行的粉絲見面會，由陳喬恩男友、MTV台前VJ陳正飛擔任主持，期間陳正飛多次伸手到Taylor背部，疑似鹹豬手，引起粉絲狂轟！

Taylor的粉絲見面會後半部份，是由當地歌迷扮成Taylor不同造型與翻唱她的歌曲，Taylor站到舞台左側觀看大營幕，陳正飛指引她站回舞台中間時，多次伸手掂她的背部與拍膊頭，事後網民前往陳正飛微博批評他涉嫌鹹豬手。

陳正飛被逼撰寫道歉聲明：「為保證流程的順利進行，在舞台走位的示意互動中及對Taylor的安全考慮，若有肢體接觸上不小心冒犯到Taylor的地方，在此我為自己不夠嚴謹、細緻和紳士的主持舉止，向Taylor及喜歡Taylor的fans們道歉，我之後定會加倍注意。」

其實Tayor對性騷擾絕不姑息，她於2013年開騷後與男DJ David Mueller合照，事後指控David摸她臀部，入稟索償勝訴，贏得象徵式1蚊美元，David因此身敗名裂，失去工作。

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