《牛下》拍續集？張振朗叫黃心穎唔好再自責

藝員張振朗在將軍澳電視城為台慶劇《牛下女高音》「我們的夢想」宣傳。講到眾演員希望原班人馬開續集，張振朗笑說：「我哋自high吓啫，當然我都好想，因為我喺戲裏面同班中佬好少對手戲，好想同佢哋學嘢，尋晚喺屋企睇鄭敬基、車婉婉、曾偉權啲戲都睇到毛管戙，係佢哋嘅功力先做到。之前有場講佢哋去長洲，鄭敬基落船係咁嘔，自己好耐未試過喺屋企睇劇睇到笑。」張振朗又希望曾航生計劃《牛下女高音》班底開音樂會能預埋他。

吳岱融大讚張振朗與黃心穎戲中有火花，張振朗說：「多謝佢嘅讚賞，總算冇比下去，同心穎都好多火花，佢畀咗好多努力去做。」

講到黃心穎「神隱」逾半年後終於在網上蒲頭留言自責幾乎連累劇集未能播出，張振朗說：「佢唔需要再同大家講對唔住，套劇已經播咗，反應仲咁好，希望佢唔好再怪責自己，希望大家畀啲空間佢。」問到可希望黃心穎拍續集？他笑說：「睇公司決定，我只係低級嘅藝員，話唔到事。」

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