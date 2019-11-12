望黃心穎參與續集　吳岱融養「精」蓄銳

藝人吳岱融、龔慈恩、張振朗、蔣志光、歐瑞偉等在將軍澳電視城為台慶劇《牛下女高音》「我們的夢想」宣傳星期五晚大結局。吳岱融受訪坦言希望原班底開續集，劇集受歡迎希望觀眾保持熱情給無綫壓力。他又提議題材可以寫實、溫馨為主的輕喜劇。

龔慈恩則笑謂劇中對吳岱融很嚴厲，下次希望有多點溫馨戲份，最重要是帶給觀眾正面訊息，她笑說：「劇中講我有BB，最初睇劇本都唔係咁接受，點知有日返到公司，化妝姐姐就話要老公試吓。」吳岱融笑說：「儲埋咗幾十年，可能會精啲，總之有愛就要努力去做。」

講到黃心穎近日網上留言感謝《牛》同事體諒，吳岱融大讚對方和張振朗完全代入角色，二人的對手戲好看，希望大家多點包容，將公私分開。問到若開續集可希望黃心穎參與？他說：「希望，都係一件好事。」講到心穎留言擔心連累大家？他說：「如果係我都會，因為套劇係好多人嘅心血，依家都出到街，仲好多人鍾意，放心冇事嘅。」

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