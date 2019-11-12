顧美華三頁對白零NG　馬浚偉：唔怕畀OT錢

藝人馬浚偉、顧美華、余香凝（Jennifer）及黃定謙今日上電台宣傳舞台劇改編電影，其中顧美華更是為宣傳工作由歐洲趕回香港。

而Jennifer表示於戲中飾演馬浚偉的精神科醫生，個人較倔強，最後更與對方有感情發展，不過結局就留白讓觀眾思考。馬浚偉補充跟Jennifer有不少衝突，但不是鬧交戲：「因為佢係孤兒好靠自己、好堅持，同我對親情嘅睇法唔同，唔係好理解我同母親之間嘅關係，後尾互常幫助。」又指繼舞台劇後再跟顧美華續「母子情」感覺更親切，拍攝時駕輕就熟：「舞台劇比電影辛苦啲，佢成日投訴我唔畀佢NG，其實係佢唔使NG，嗰日喺天台拍咗一場對手戲，佢可以將三頁紙一字不漏咁講完，仲要係一Take過，唔怕要畀OT錢，幾乎每日都早收，始終我哋成本有限。（對手咁勁有壓力？）唔會，合作過舞台劇，呢啲係默契嚟。」

另外，馬浚偉亦大讚Jennifer及黃定謙夠專業：「佢哋係會做定功課嚟，唔使帶劇本都得，之前都好期待同新演員有唔同火花，成個拍攝都好舒服。」黃定謙則指馬浚偉好錫演員：「有場打戲係佢要爆我，我都着晒啲墊，叫佢真打，但佢唔肯，話好易會打傷我，就叫咗替身拍。」馬浚偉接說：「可能自己都係演員出身，難免都會偏心演員，同埋今次我做埋導演，睇位、Set燈、又要演埋，就連嗌Cut都係我，冇人敢嗌，都係一次難忘經歷。」

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