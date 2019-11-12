唱歌+讀書點兼顧？施匡翹大壓力到喊

樂壇新人施匡翹（Zania）到電台宣傳新歌《初心》，更是她首次於電台節目內唱Live，希望藉住新歌帶給大家正能量，提到現時修讀幼兒教育，自爆有段時間失去「初心」大壓力到爆喊：「有好多功課，特別係要做手作，同時又要兼顧唱歌，忙到連休息時間都冇，屋企人仲話我好少喺屋企，有次準備功課準備到喊，但一見到自己當初寫低嘅一句唔好忘記係點開始，就即刻積極咗！」

問到有想過休學再專注歌唱事業，繼而重回校園？她指曾希望休學一年：「有好多同學同老師都係咁叫我，驚我成日請假會影響學業，而我自己遲啲係想做歌手，後來又覺得我本身都鍾意幼兒教育，希望他日可以透過知名度宣傳小朋友嘅嘢、幫助佢哋，就決定咬緊牙關決定撐埋落去，搵番個平衡點，兩邊作調節。」續指下年是大學四年級，會去校園實習，笑言現時換尿片是最耍家。

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