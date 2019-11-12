姚子羚為情消瘦？陳山聰戥辛苦：佢好硬淨

剛「升呢」為人夫的陳山聰今日到電台受訪，他自爆新婚一個星期後只得一晚跟太太撐枱腳，又未覺多了人夫新身份：「結完婚都係抖得一日，就要開工趕拍《大步走》，應該會月尾拍完。（太太冇詐型？）冇，佢都明白，我之前放假就係為咗結婚，拍完劇就會四出登台，12月會同李施嬅、馬德鐘、陳煒飛美國。（太太都會跟埋去？）唔會啦，行程都好趕，我哋去得5日。」笑言多得神劇《金宵大廈》帶挈有不少Job找上門，覺得好感恩。

半年後先度蜜月

工作排山倒海的山聰，指Honeymoon要延期至明年年中，揀選了意大利的一個小島：「呢個地方我哋都未去過。（但咁遲先度蜜月？）因為有朋友話呢個地方喺冬天冇咩嘢睇，所以就留到夏天先去，趁呢段時間努力做嘢。」

姚子羚食得少

提到有報道指姚子羚因失戀兼工作量大增而變「紙板人」，身為《大》拍檔的山聰坦承對方瘦了很多，但並不是為情消瘦：「拍《唐人街》嗰陣佢都已經瘦，佢唔係唔食嘢，但佢係食得少，加上佢又食素，我都已經成日叫佢食嘢，拍《大》又真係幾辛苦，佢係跑得最多，同時又唔覺佢唔開心，一直都覺得佢好硬淨，希望拍完佢可以好好保養身體，有時太太煲湯畀我，都會煲埋畀佢飲。」

唔想影響超雲

另外，有報道指舊愛何超雲爆出新戀情，山聰聞言表示：「冇留意到，任何人有喜事都值得恭喜。（會Send訊息恭喜對方？）唔好影響其他人啦！我都結咗婚啦！（你結婚佢有送上祝福？）唔回應啦！」

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