《牛下女高音》劇透：靜怡決定動手術

第二十六集 (11/11)

大爆（龔慈恩飾）和靜怡（龔慈恩飾）互相坦白身體狀況後，積極地互相支持。二人不斷衡量得失，在現實和感情兩難之間拖拉着，動手術的時機迫在眉睫，他們仍下不了決定。遊子（鄭敬基飾）經過大爆及自己患病的事，有所啟發，是時候要為將來打算。正當黑仔（曾偉權飾）和Anita（車婉婉飾）感情進展良好，卻突生枝節，促使黑仔退後一步重新考慮應否繼續。Anita看到黑仔的反應雖理解，仍難免感到受傷。Nam（張振朗飾）和雪兒（黃心穎飾）製造機會讓校長（鍾景輝飾）向呂老師（羅冠蘭飾）道歉，最終二人將幾十年來的心底話說出，解開鬱結。

第二十七集 (11/12)

校長自覺已完成大部分心願，是時候結束悠長假期回加國，此決定令感情剛萌芽的Nam和雪兒再無藉口朝夕相對，不知如何是好。眾人積極為校長準備一個盛大的歡送會，校長則利用餘下假期與各友好逐一告別。遊子終與牽腸掛肚的前妻聚首一談，卻引發出更大的矛盾。同時，黑仔遇上感情煩惱，只懂逃避，使Anita氣結並心灰意冷。大爆和靜怡聽過不同意見後，為健康着想，靜怡決定動手術。一時間合唱團眾人都被生離死別圍繞着……

第二十八集 (11/13)

大伙兒為校長歡送會密鑼緊鼓準備，誰知塵封已久的謎團竟被呂老師無意中揭開！呂老師急不及待把女高音的身份告知校長，令校長無憾地離開香港。隨着校長的離開，雪兒亦打算回加國散心，Nam頓感失落，彷彿好夢終要醒。臨近手術之日，靜怡的好友們方知她的狀況，本已堅定的意志因好友的追問而動搖，最終在手術當日落荒而逃……當他們冷靜下來，方想起不動手術也許引起難以預計的後果，最終兩口子決定如何難熬也攜手同心面對。

第二十九集 (11/14)

離愁別緒仍縈繞着合唱團成員不散，憂鬱哥決定帶着結他瀟灑出走，黃河則打算回加拿大，最放心不下的是情同手足的陸同。陸同及遊子密謀讓黃河對香港及好友們留下刻骨銘心的回憶。黑仔終排除心理障礙，向Anita坦白說出自己的感受。另一邊廂，遊子與兒子朗再會面，朗卻反應冷淡……一年過去，離開的離開，留下的也投入各自生活中，合唱團的歌聲彷彿已成絕響。大爆手術後正休養，可惜他的身體再次發出警告信號，令靜怡憂心不已。

第三十集(大結局) (11/15)

一年間大家的轉變不少，愛侶重聚感情再進一步，父子重逢感情重新建立，亦有人事業上有新發展。眾人突然收到靜怡短訊，原來她安排了合唱團參加國內歌唱比賽節目，完成大爆踏上真正舞台心願，眾人興奮不已。Nam看到眾人歸位，雪兒卻未見歸期，倍感孤單。此時傳來雪兒可能遇上大型災難噩耗，頓時心慌意亂。千辛萬苦終與雪兒聯絡上，Nam將積壓已久的真情盡訴，可惜通話突然中斷……眾人北上參與演出，途中遇上阻滯……

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