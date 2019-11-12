李淳做「兵」露股　蔡瑞雪讚香港觀眾熱情

名導演李安兒子李淳與台灣新生代人氣女星邵雨薇及蔡瑞雪主演的新片，正在港上映，首次做男主角的李淳演出這套愛情喜劇，飾演甘願做「兵」守護深愛女孩的草食男，日前李淳與蔡瑞雪來港為電影宣傳，連走多間戲院謝票，看到入場觀眾反應好後，二人笑言放下心頭大石，李淳說︰「起初也擔心大家會否喜歡這個題材的電影，但看到不少觀眾看後都細心分析劇情，而且有不少男觀眾都哭了，很開心！可能他們讀書時也有做『兵』的經歷。」蔡瑞雪大讚香港觀眾很熱情，對不少男觀眾看到喊有點錯愕，她說︰「愛情電影很多時候都是女生看到哭，但今次反而是男生哭比較多，挺驚喜的，證明電影跟大家有共鳴，勾起大家讀書時的事。」

提到戲中李淳有超爆笑超驚喜「裸露晒股」演出，李淳說︰「拍裸跑時開心自由，因為拍攝時想有真實反應，所以沒有任何保護便脫褲子，而今次是我第三次裸屁股了！」拍攝當日，蔡瑞雪與邵雨薇專程到場探班，蔡瑞雪說：「他一點也不害羞，在片場沒遮掩的。」 首次參與大銀幕演出的潛力新星蔡瑞雪，雖然曾經踏足韓國綜藝舞台但依然緊張不已，她說︰「第一次演戲壓力非常大，怕自己表現不好拖累大家。」幸得李淳在片場提出「自願挨打」的請求，讓蔡瑞雪學習釋放壓力，並解放她的心理包袱，令戲中表現相當亮眼。

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