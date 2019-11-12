《解決師》劇透：Madam Ma被ICAC調查

第二十一集 (11/11)

獨狼（姚宏遠飾）無故被警方拘捕，高俊（丁子朗飾）致電O Sir（王浩信飾）幫忙，O Sir、Jovy（唐詩詠飾）叫獨狼回想當日被捕經過，發現與太子（李天翔飾）手下有關。Jovy希望藉着手握的犯罪證據一舉捉拿太子，最終事敗；頌如（陳敏之飾）從Jovy口中得悉事敗真相後，大感痛心。Jovy、太子及奕鋒（彭皓鋒飾）積極爭奪永王國際貨櫃碼頭股權，兄妹同場各不相讓；另邊廂，奕鋒亦與O Sir碰面，互相挑釁。Man Sir（張頴康飾）立功獲太子讚賞，萌起要取代Madam Ma（張文慈飾）之心，託Ace（馮盈盈飾）調查Madam Ma秘密單位所在……

第二十二集 (11/12)

Ace驚悉Man Sir殺害立群（陳榮峻飾）及成為內鬼，Man Sir訴說苦衷，Ace決定相信他。頌如誠邀猜萬夫人揭發太子從商內幕，累他失去爭奪碼頭股權的優勢。太子不忿，用計威脅永王國際主席公子Benson出售股權。怎料O Sir早有後着，成功令太子與奕鋒失去碼頭股權的競爭。Jovy看到太子為報父仇不惜聽命奕鋒，大感難受。Madam Ma欲將毒品交易黑材料嫁禍予滔天，Man Sir另有打算。此時，Madam Ma被ICAC帶走調查。

第二十三集 (11/13)

Madam Ma接受ICAC調查，惶恐向太子求助，太子斷然與她劃清界線，並以悅彤（紀沛飾）生命安全作威脅，暗示要她永遠消失……Man Sir除去異己，頹然買醉，Ace義無反顧的愛令Man Sir感動，二人發生關係。警員在Madam Ma單位搜證，Man Sir搜出已預先設置的記憶卡，暗助輝少（陳少邦飾）與滔天解困。O Sir喬裝滅蟲工人潛入綽行集團，取得碼頭股權競爭優勢，頌如約見永王國際行政總裁TY（唐文龍飾）洽談亦功不可沒。滔天終成功獲得碼頭八成股權。

第二十四集 (11/14)

O Sir、Jovy與眾學生回校替獨狼慶祝生日，令二人憶起從前教書時的快樂回憶。奕鋒設局令太子相信小鳳（黃嘉樂飾）變節，疑心日重的太子派人追斬小鳳……O Sir得悉奕鋒將派S暗殺太子，O Sir、高Sir及Man Sir前往回收場途中，Man Sir車子冒煙，O Sir唯有獨自前往營救……S以聲波武器制服O Sir，奕鋒對O Sir加以煎熬，瀕臨生死邊緣，威逼Jovy半價賣出碼頭股權，Jovy陷入兩難局面……

第二十五集 (11/15)

Jovy、頌如為救O Sir，不惜犧牲碼頭股權與奕鋒交易，O Sir被救出時再受S襲擊……黑白兩道夾擊太子，慶幸小鳳不離不棄。太子發現被Man Sir出賣，頹然。Man Sir拘捕太子計劃失敗，憤怒下愈見野心。Ace發現Man Sir與奕鋒合作，卻被他說服，盲目支持他走上成魔之路。另一邊廂，O Sir計劃與John（詹秉熙飾）聯手對付S。滔天面臨經濟危機，頌如為工作奔波，TY對頌如悉心照料，雙方萌生好感。

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