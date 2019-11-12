珍惜香港發放娛樂　無綫52年台慶改名

無綫沿用多年的台慶節目《萬千星輝賀台慶》因應社會環境情況改名為《珍惜香港 發放娛樂 TVB 52年》，而藝員林凱恩、黃碧蓮、阮嘉敏在將軍澳電視城為表演項目綵排，三人將與一班港姐師姐包括蔡思貝、劉佩玥等跳舞演出。

講到表演項目，林凱恩自言跳舞一般般，但會全力以赴，做到最好，她笑說：「會同啲師姐一齊表演跳舞，聽講會播番以前啲片，好驚呀，整容前整容後呀。（你好大分別咩？）後生咗。（有咩方法搶鏡？）冇呀，做番自己。」

黃碧蓮近日因患病還未開始練舞，她希望今次表演能跳出優雅。問到表演的舞衣可會性感有睇頭？林凱恩指她的服裝並不性感笑說：「因人而異，黃碧蓮就可以性感少少。」問到台慶節目改了名，可擔心改不了口？林凱恩說：「唔會，因應番公司嘅需要，我哋會做到，公司要我地做咩就做咩。」

此外，無綫製作部對於更改台慶節目名回應表示：「我們是一個與香港人一起成長的電視台，同喜同悲。今日，香港社會正面對矛盾與困惑，在今年TVB生日的這個日子，我們覺得最合適的主題就是『珍惜香港』，至於『發放娛樂』，就是TVB的天職。希望透過『珍惜香港 發放娛樂』為香港人注入正能量，為香港打氣。願大家一同攜手，珍惜我們的香港，願香港變回一個開心溫暖的地方。」

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