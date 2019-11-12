陶大宇唔受賣口乖　迫靚女出「食力」

藝人陶大宇和郭政鴻兩位好兄弟為ViuTV新節目《辣伙頭》進行首日錄影，一向煮得的大宇，今次不用下廚整幾味，反而要與「廚壇魔術師」楊尚友做「醜人」，點評一班美女準廚之廚藝，她們包括鄧月平（Larine）、洛兒、陳欣妍（Shirley）、陳海寧、蘇菲、沈殷怡、郭奕芯和余逸思，美女傾力上陣，向評判賣口乖，但大宇認為她們不能只得口甜，他和政鴻這兩位魔鬼評判，商議使出絕招迫出她們的「食力」，誓要打造出「入得廚房、出得廳堂、上得運動堂」的美女廚神！

而有份參與拍攝的Larine則覺判評很親切：「之前都有睇佢哋嘅演出作品，面對前輩都有啲緊張，但煮餸過程有保持到淡定，好快完成呢味餸。（試味受讚？）我feel到三位評判都係識食之人，好識品嘗我哋嘅餸同畀到好實用嘅意見，我相信賽事會愈演愈激烈，絕對唔係地獄版嘅廚房。」至於Shirley坦言很緊張：「原來一對住cam比賽又畀時間計住、大家望住你做緊咩，係好緊張㗎，我更加要冷靜唔好手忙腳亂，起碼冇出醜，冇倒瀉嘢先。」

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