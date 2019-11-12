陳慧琳Sing援！鄧建明望如期開騷

太極樂隊成員鄧建明（Joey Tang）相隔10載，將於11月20日假Star Hall再開「單飛」演唱會，撞正社氣氛動盪不安，他仍堅持信念，日前接受專訪時大派定心表示會如期開騷：「依家日日專心練結他同記歌詞！（擔心社會狀況影響個唱？）都擔心㗎，盡力做好自己本分啦，每日同主辦商Keep住溝通，呢分鐘個騷仍然如期舉行嘅。」他今日本來與嘉賓雷有輝及Kevin Boy為演唱會綵排，因考慮到交通情況而取消。

預多啲時間Solo

為吸引歌迷入場，Joey用不同方法賣飛，為答謝支持他多年的忠粉，大搞簽名會，一於開騷前和歌迷來一次「熱身操」：「幾年前日本樂隊安全地帶，試過開騷前開一個快閃騷，我都試吓。」據知演唱會嘉賓陣容強勁，包括天后陳慧琳、李克勤、側田及蘇永康，他保證說：「點都會預多啲時間自己Solo。」

身為香港頂尖結他手之一，結他是他半個靈魂，他直認十年前一支結他到尾，今次卻大不同：「我師傅話齋要似賽車手咁，試唔同嘅車，所以今次彈兩首就換一支！」Joey覺得同結他要講緣分：「十年前有朋友借出一支我偶像Gary Moore嘅結他畀我開騷，支結他價值十幾萬，好似會教我講嘢咁，唔係誇呀，我合埋眼一邊彈就好似聽緊結他同我講嘢咁。」

髮型:Seiko@Hair Culture

化妝:Kei Kei Ng

場地:BALL ROOM

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