曾被狠批唱功　黃智雯一雪前恥震懾5千歌迷

忙於拍攝無綫劇《使徒行者3》的黃智雯（Mandy），日前抽空到雲頂舉行音樂會，雖然僅逗留3天，但為了首次個人演出兼紀念入行10周年也不敢迨慢，甫到埗即到酒店健身練氣，之後便回房間休息，抖足精神迎接翌晚的挑戰。

入行10周年

由於並非唱家班出身，唱功更曾被批評，故智雯特別找老師特訓，亦參與編排演出流程，分享入行10年來的演藝生涯，就連歌單亦精心挑選，她說：「特別揀咗《On Call 36小時》嘅《連續劇》，同《三個女人一個『因』》嘅《無雙》去唱，因為呢兩套劇對我意義好大，《三》劇仲令我舊年喺星馬攞獎，係美好嘅回憶。同埋亦有揀快歌，同啲Dancer一齊跳舞，大家都好High！」雖然開場時戰戰競競，但現場5千觀眾不停鼓掌，為她打下強心針，愈戰愈勇，最終順利完成個半小時的演出。

登台儲經驗

騷後智雯笑指唔夠喉，大讚現場氣氛熱烈：「終於體會到歌手點解咁Enjoy舞台，係會唔捨得落台，以前睇演唱會覺得啲星海好靚，仲話如果自己都擁有就好喇！點知當晚唱最後一首歌時，現場觀眾開住手機燈，營造唔同顏色嘅星海，後來先知有幾個Fans事前準備咗唔同顏色嘅紙，派畀入場觀眾，至做出呢個效果，好多謝佢哋。（之前畀人話唱歌未得，今次一雪前恥？）都係，我覺得唱歌跳舞係要Keep住練，之前冇咩時間Focus，依家登台多經驗多咗，知道投入好緊要，我會繼續努力練習。」

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