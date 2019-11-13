戚美珍又唱又跳　苗僑偉嗌Encore

歌手賈思樂在文化中心舉行一連兩場演唱會，不少圈中好友捧場外，每場都請來好友藝人任嘉賓撐場，頭場有戚美珍（三嫂）和毛舜筠演唱、陳法蓉和李司棋來獻聲，當中三嫂更和賈思樂又唱又跳，而苗僑偉（三哥）專程來支持太太。對於跳得又唱得，三哥來到後台即恭喜老婆兼抵死說：「恭喜你演出成功呀，我喺台下有嗌Encore，唔係點會你可以唱幾首呀。」三嫂笑言：「我都係頂硬上咋。」講到三嫂好夠氣，她說：「做咗阿媽係長氣啲。」三哥叫老婆不如去做歌星，三嫂說：「我都諗咗幾十年，但一直都冇人請我囉，不過，以前係EYT 同賈思樂都成日唱歌嘅。」

三哥再爆老婆有名叫「天涯歌女」，去卡拉OK都會不停唱歌，由廣東歌、英文歌到日本歌都識唱，是暖場好手，每次有冷場，大家都會叫她唱歌搞氣氛。至於一對子女就不在香港，三嫂稱已叫三哥幫手拍片來留給子女看。

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