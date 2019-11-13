破壞形象！陳法蓉爆賈思樂烏龍一面

藝人陳法蓉（Monica）做賈思樂（Louis）首場演唱會嘉賓，她自嘲五音不全，所以只到台上分享和Louis相識超過20年的趣事，並說：「入場睇嘅觀眾都好鍾意Louis，今晚我就喺台上破壞佢形象，爆佢啲烏龍一面，試過同佢去旅行可以去錯集合地方嘅。」

提到好友蔡少芬第三度有喜，正在安胎中，陳法蓉未知是否因傳過和蔡少芬老公張晉不和傳言，她主動提到早前生日，張晉都在網上留言祝賀她，與張晉一直好好關係，她謂：「我見證佢追Ada、求婚同結婚每次都在場，佢兩個女出世都有喺醫院，所以，今次佢生第三胎，都會留時間喺香港陪佢，張晉起初叫我Mon姐，我話唔好叫阿姐，叫Mon妹可以嘞。（係咪佢哋兩個女嘅契媽？）我冇契任何人，因Ada、毛舜筠、黎美嫻…我哋7姊妹好好感情。」可知這胎是男是女？她謂：「我知，但都唔會講，等佢講啦。」

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