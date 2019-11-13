想演瘋癲角色　J. Arie：殺人犯都想試

歌手藝人雷深如（J. Arie）最近簽了邵氏，希望能有更多機會演戲，特別想演一些怪誕的角色：「有令人記得嘅point，哪管只出一幕，只要用心演，都會畀人記得，所以我唔會介意出10秒、20秒、30秒，只要有機會做，好短時間都會令人記得。（例如癲嘅角色、精神病角色？）梗係啦，殺人犯我都想試，好有興趣。」

除了拍戲外，她亦一直沒有放棄唱歌，更積極作歌給其他歌手：「就算我自己唱唔到，我都可以成就其他人，反而畀人唱嘅感覺仲開心過自己唱，畀人唱總有驚喜感覺，比我自己想像到有好多唔同嘅結果，成績好仲會開心過自己攞冠軍歌，所以寫咗一隻好歌，就算本身想自己用，但如果人哋喜歡嘅，梗係會畀佢啦。」現時自資出歌的她一手一腳統籌所有事，問到可會辛苦？她謂：「其實依家有少少破釜沉舟feel，捨棄咗之前有嘅Backup，嘗試自己跳出嚟做係咩境地，有種拚死嘅心態。」

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