東方日報C1：Taylor疑遭鹹豬手　陳喬恩男友道歉

現年29 歲的美國天后Taylor Swift，前日在內地出席粉絲見面會時，與台灣女星陳喬恩的緋聞男友陳正飛同台亮相。不過有指陳正飛多次伸手掃女方背部和肩膊，令大批Taylor粉絲不滿，怒轟他「鹹豬手」！最終陳正飛於微博發文道歉。

Taylor Swift本月10日於內地的「天貓雙十一晚會」擔任表演嘉賓，前日又到廣州出席粉絲見面會，與來自各地的粉絲見面，活動邀得陳喬恩的緋聞男友、台灣MTV首席VJ 陳正飛擔任主持。粉絲見面會時間長約一小時，Taylor接受陳正飛訪問後，便與粉絲互動。不少粉絲扮偶像以往的不同經典造型，又翻唱其歌曲，Taylor看得相當投入，多次激讚「Amazing」。

另一角度證冇接觸

期間Taylor為了看得更清楚，一度站到舞台左側觀看大銀幕。當陳正飛引領她站回舞台中間時，被指多次伸手觸及女方的背部、手和膊頭，即被粉絲質疑他「鹹豬手」。事後大批網民圍攻陳正飛的微博，要求他道歉。不過有網民為他平反，上載當日另一角度的拍攝照片，指他雖將手放到Taylor身後，但其手與女方的身體保持一段距離，未有真正接觸。

事件愈炒愈熱，最終陳正飛抵受不住壓力，於微博發道歉聲明：「為保證流程的順利進行，在舞台走位的示意互動中及對Taylor的安全考慮，若有肢體接觸上不小心冒犯到Taylor的地方，在此我為自己不夠嚴謹、細緻和紳士的主持舉止，向Taylor及喜歡Taylor的Fans們道歉，我之後定會加倍注意……同時，也謝謝大家對我的主持工作提出寶貴意見，不足的地方我會努力提高。另外，這次活動有照顧不到大家的願望和要求的地方，也請多多包涵。我和你們一樣喜歡Taylor，也和你們一樣期待她再次來到中國。」

曾告DJ摸屁股

其實Taylor以往曾經被主持「鹹豬手」！ 2013年，她開騷後與男DJ David Mueller合照，男方的手似觸摸她屁股， 之後Taylor公開聲討David，並採取法律行動。David堅稱沒有摸Taylor，最終被法庭判敗訴，需象徵式向女方賠償一美元，並遭電台革職！他受訪時表示： 「我認張相睇落係好怪，但根本冇掂佢，完全唔係事實。我依家好驚同女人講嘢，覺得自己好似監犯咁。我再做唔到自己，依家直頭唔想接近女人！」

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