剛力彩芽前澤友作年半情玩完　甩拖冇掟煲費

27歲日本女星剛力彩芽，自去年4月被爆與時裝購物網ZOZOTOWN的43歲創辦人前澤友作發展父女戀後，經常高調晒愛，陪男友飛俄羅斯睇世界盃，又出雙入對現身巴黎時裝周，過上等人生活，更傳前澤有意帶埋剛力到月球旅行。不過，奉行不婚主義的前澤，無意與剛力結婚，更有多名私生子女，外界對戀情一直不看好。而今日當地傳媒報道，兩人已於10月初低調分手，剛力亦已搬離與前澤同居的豪宅，返回娘家居住。

剛力所屬事務所承認兩人已分手，據知剛力撻着前澤後，為專心拍拖經常推Job，與事務所關係惡化。知情人士爆料前澤疑不改花弗性格，令剛力心淡，數月前感情已變淡，雖然曾一度和好，但最終亦分手收場，有指剛力曾向現與有米社長拍拖的好友深田恭子哭訴。據知剛力與前澤分手，並沒有收到任何掟煲費，而盛傳男方曾向剛力送贈豪宅亦非事實。已返回娘家生活的剛力，日前被雜誌拍到落寞外出，出入亦由以往搭男友名車而改為搭電車。

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