今日是日本萬人迷木村拓哉的47歲牛一,其任模特兒的16歲二女光希,今早便透過Instagram向爸爸賀壽。光希上載兩張童年時與爸爸的溫馨合照,並以英文留言:「Happy Birthday Dad !!! Thank you so much for all the love to the family. Thank you for always making the house full of smiles and laughter ! Love you !」

壽星公木村今早亦有更新微博,向昨日宣布婚訊的同門師弟組合嵐成員二宮和也送上祝福,他留言:「恭喜!恭喜!恭喜!!祝福你! 祝和也 拓哉」。而二宮公布婚訊後,昨日向日本各大傳媒送上著名的豆沙餅作禮。

