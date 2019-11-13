新星Jonah被睇中演《小魚仙》真人版男主角

迪士尼經典動畫改編的真人版電影如《阿拉丁》（Aladdin）與《獅子王》（The Lion King）均大受歡迎叫好又叫座，迪士尼即將開拍《小魚仙》（The Little Mermaid）。繼早前公布非裔美國歌手Halle Bailey飾演女主角艾莉奧（Ariel）之後，今日就有消息指24歲英國新紮靚仔視星Jonah Hauer-King將飾演男主角艾力王子（Prince Eric）一角！

據知Jonah經過兩輪試鏡，而最近一次是本月9日在倫敦接受導演洛馬素（Rob Marshall）試鏡之後獲邀演出。早前曾有報道指英國著名男歌手前One Direction成員Harry Styles飾演該角，但他最終拒絕接演。

出生於倫敦的Jonah拍劇出身，曾主演過劇集包括《小婦人》（Little Women）與《此情可問天》（Howard’s End）。此外，他亦接拍過電影《貝拉400哩的約定》（A Dog’s Way Home）。

除了男女主角已敲定之外，其他角色如奸角烏蘇拉（Ursula）與艾莉奧父親海王謝登（King Triton）亦已落實由諧星Melissa McCarthy與及拉丁男星哈維亞巴頓（Javier Bardem）飾演。影片將於來年初開拍。