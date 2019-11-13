夫妻檔合作拍劇　吳岱融話投資者有着數

藝人吳岱融今日現身電台，他稱由於交通阻塞，住在沙頭角道的他花了很長時間才抵達目的地，原本的直播訪問變成錄音訪問，問到對工作有否影響？他表示：「我盡量照做，我依家新居喺檳城，有工作先飛返嚟香港，我四海為家，我個仔就住喺新加坡，我泰國又有屋。（近期會唔會少咗工作？）有少少，不過我嚟緊2月份會再拍TVB嘅劇，到時可能自己租屋住，拍兩、三個月左右，到時太太都會跟埋一齊嚟。（一齊合作拍劇？）佢肯出嚟拍㗎，佢OK，佢仲有團火，但要啱角色！（你想唔想一齊合作？）好難講，我哋好被動。（飾演夫妻？）我冇所謂，睇角色點分配，但搵我哋兩個一齊拍，最起碼個投資者可以慳番一間房。」由於近期社會爭議趨嚴峻，問到兒子有否擔心其安全，他坦言：「囝囝同外母都好擔心，叫我唔好周圍去，但我冇得唔周圍去，我要做宣傳，我前晚返嚟香港，都係靠個導航兜嚟兜去，希望事件快啲平息，太極端唔好，多啲愛對方。」

黃心穎蒲頭係好事

另外，提到神隱多時的黃心穎終於在社交網站蒲頭，吳岱融認為是好事，並理解她的想法：「好似坐過山車咁，套劇（《牛下女高音》）又話唔播又話重拍，我係佢都會覺得對唔住好多人，唔希望套劇出唔到街。依家同佢講唔使擔心，套劇反應好好，大家都有目共睹，佢同張振朗做得好好，好有火花，其實我覺得工作還工作，觀眾應該將私事同工作分開，邊個都有過失，要有胸襟同原諒人之心，可能有一日我哋都會面對同樣情況。（有冇同佢聯絡？）一直都冇聯絡。（有冇嬲過佢？）冇，後來知可能要補拍，雖然會辛苦，但開心，跟住又話有機會唔播，我拍嘅時候知套劇唔差，但件事連佢（心穎）都控制唔到。」他指結局後一班演員會有飯敍，對於收視有何期望？他說：「我收到好多人反應OK。（拍續集？）應該好難，呢套由全班兄弟，下套變成全部仇人。（你哋劇中個合唱團點？）希望可以搵我哋多啲做騷，可以搵錢，我哋又可以聚吓。」

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