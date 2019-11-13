余曉彤被爆冇方向感　唐貝詩竟被剃眼眉

藝人余曉彤（Hidy）和唐貝詩（Lydia）接受新城知訊台訪問，提到早前她們與主持人林慧倩（Giselle）到泰國拍攝電影，有不少趣事，三人認識多年，但合作是首次。Giselle說在泰國開工前一晚，跌碎了粉底，笑言自己連飯也不吃，堅持到市中心買粉底，可能買了較自己膚色深的粉底，故看起來偏黑。

運動型的Hidy，被爆原來冇方向感，她說：「平時潛水或爬山其實都只係跟大隊，如果自己一個行肯定迷路。」問到新戲是否有打戲？Hidy則大賣關子，笑言會有驚喜。至於Lydia仲好笑，竟被剃眼眉，她說：「自己一向偏向自然粗眉，但拍戲第一日泰籍化妝師幫我化妝時，就剃咗我啲眼眉，後來自拍時先發現眉尾唔齊，好彩用眼線筆補救到。」自言笑到滴汗。三女稱泰國拍攝期間，需要穿着充滿泰國Style的服飾，為了上鏡更好看，全程不敢開懷暢飲，日日在酒店做Gym、游水keep fit。

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