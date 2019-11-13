張嘉琳國際小姐15強止步　陳約臨為師妹打氣

國際小姐競選於昨日在東京Tokyo Dome City Hall舉行，83位來自世界不同國家或地區的冠軍角逐寶座。經過近4小時的賽事，結果由現年25歲，來自泰國的Sireethorn Leearamwat勇奪冠軍，她目前是一位藥劑師。Sireethorn在決賽中同時獲得由佳麗互選及工作人員投票的「亞洲皇后」（Miss International Asia）。亞軍至第五名則分別為墨西哥小姐、烏干達小姐、哥倫比亞小姐及英國小姐。

而香港代表張嘉琳（Kaye）最後亦不負眾望躋前15強，成為歷史以來第4位能在國際小姐競選中晉身準決賽的香港代表（其餘4位分別為：1967年馬嘉慧；1985年王愛倫；2007年王君馨）。

現年24歲的Kaye目前是一位模特兒，她於賽後有感而發：「在賽前我是有少許信心的，但畢竟對手太強，所以不斷提醒自己要保持平常心。我衷心感謝香港團隊在背後的所有付出，沒有他們我根本不會有這樣的成績。」對於賽果，張嘉琳琳雀躍地表示：「我真的十分高興泰國小姐能夠勝出，因為我們是好朋友，參賽期間我們不時會到對方的房間聊天。她同時又獲得由佳麗及工作人員互選的亞洲皇后，證明她人緣亦十分好喔。」

另外，曾代表香港於2016年參加國際小姐並獲得亞洲皇后的陳約臨（Kelly），更親身飛往東京為師妹打氣，她說：「不經不覺經已3年，我的一切就是從國際小姐開始，所以好想來撐一撐師妹。雖然今次我並不是來參賽，但也替一班佳麗緊張，而開場的一刻我更加感動得哭了出來。」

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