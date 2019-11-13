舞台劇初體驗　釗峰黃妍齊齊享受發台瘟

兩位舞台劇初哥梁釗峰及黃妍（Cath），將於下星期獻出首次同台主演，二人於劇中飾演情侶，「最激」場口只是拖手仔、挨膊頭︰「好彩啫，如果唔係尷尬死！因為好快就有分歧，個劇係講我哋畢業前、後，主動捲入社會齒輪，心態上有咩改變？劇本好貼地、好寫實、好有共鳴，係一般人都經歷過。」

黃妍對於一幕直撼內心戲，就如演活自己的過去︰「同女主角一樣畢業後有份穩定職業，但係咪真係要去追夢呢？面對屋企人反對好大壓力、好掙扎，真係經歷過，確實轉去行一條唔知有咩結果嘅路，最愛你嘅人係會好擔心，尤其係爸爸媽媽，嗰陣有好大分歧，幸好出道年幾都證明到畀佢哋睇我係有Heart，上個月開咗第一個個唱，一出場見到佢哋坐到好前默默支持我都好感觸，雖然佢哋比較內斂，但都會開始畀意見，即係證明佢哋留意、認同我，都覺好欣慰。」並為舞台劇自創了一首主題曲《刮骨》。

用歌曲證明好踏實

至於釗峰言最近收到好多「炸彈」，因而有更深刻的體會︰「唔經唔覺身邊朋友都有所成就、結咗婚，但自己個心態仲唔大、嘻嘻哈哈咁，個距離好似愈嚟愈遠。（你都係時候結婚？）專注事業。」劇本令他體驗到第二人生︰「一畢業就加入C AllStar，但我讀商科應該做廣告，正正男主角就係呢個職業。（重新揀呢？）揀廣告，講笑啫！自己係好幸福，比較聽爸爸、媽媽、朋友講嘢，但畢業揀咗玩音樂，雖然好充實、好實在、好喜歡，不過父母一開頭有好大誤解，極擔心我發明星夢，好記得《我們的胡士托》呢首歌係我同爸爸嘅一個特別Moment，佢話講音樂嘅傳奇好有意思，開始支持我，成功用歌曲證明同3個兄弟係好踏實。」

冇得驚咁，又唔會死

問第一次公演可擔心發台瘟？黃妍大叫︰「由頭到尾都有好多對白，都有啲擔心，最驚笑場，但好多謝導演好細仔咁同我分析每一句對白，教我點去睇每個人哋嘅感受。」自認舞台劇白痴的釗峰，認為舞台劇是一個高規格的藝術，但打趣說︰「第一次同黃妍對戲好驚，不過冇得驚咁多，又唔會死嘅，咩都好都係一個新嘗試，到時互相支持，畀信心大家，享受發台瘟！」