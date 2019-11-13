創新視覺效果　龍劍笙《帝女花》霸氣登場

粵劇名伶龍劍笙（阿刨）去年12月假香港演藝學院演出16場粵劇《蝶影紅梨記》後，劇迷欲罷不能，望另一戲寶重演。在新娛國際綜藝製作有限公司老闆丘亞葵（Vigo）誠意打動下，加上今年又是恩師任劍輝逝世30周年這個極具紀念性的日子，阿刨決定回港再演四大名劇之首《帝女花》，帶領後輩演員鄭雅琪、梁煒康、黎輝威、關凱珊等，將由11月28日及29日、12月2至6日及9日至14日假西九文化區戲曲中心大劇院，傾力演出公演共13場。

阿刨有堅持

現今離開公演日子尚有10幾日，在《帝女花》中飾演周世顯的阿刨上月底自溫哥華回港後，近半月來都居住在酒店，跟分別跟有份演出的演員日夜排練。昨日阿刨如常跟鄭雅琪綵排，見她狀態大好，無論眼神、造手、功架充滿霸氣。Vigo接受訪問時對阿刨的專業大讚：「阿刨雖然演出過《帝女花》無數次，但佢都不停排練，就係為咗同對手達到無縫熟練，同埋佢對所有事都一絲不苟，連新一代演員嘅新裝，佢都要親自去跟，真係好佩服佢嘅對粵劇嘅堅持。」

丘亞葵有新招

Vigo又說今次演《帝女花》，為給劇迷新鮮感，以往間場時會放映幾分鐘水墨畫影象，不過今次卻有嶄新的嘗試：「會將之前演出嘅粵劇快速剪成精華片再播出嚟，呢個真係要同時間競賽，係好大挑戰，希望可以畀到觀眾一種一氣呵成嘅感覺。」

---------------

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。