攻讀EMBA！劉思希入廠溫書苦盡甘來

藝人劉思希兩年前修讀香港科技大學和美國西北大學凱洛格商學院合辧的行政人員工商管理碩士（EMBA）課程，今年7月正式畢業。在學期間她不時往來外國上課，同時兼顧拍劇，她受訪時坦言：「讀書時遇到朝早、通宵拍劇，冇時間休息最辛苦。如果撞正考試，好多時喺廠溫書做功課。」幸而苦盡甘來，最終以8A優良成績畢業。

朱千雪攻讀法律博士

至於2012年港姐季軍朱千雪備受無綫力捧，但2015年下半年曾向公司請假1年，專心修讀香港中文大學企業傳播社會科學系碩士學位，2016年順利畢業，翌年9月再修讀香港城市大學法律博士學位。為了專心學業，她減少拍劇，只接一些簡單商演工作，專心做「Law界女神」。

廖碧兒加港兩邊走

同樣積極裝備自己的還有廖碧兒和徐子珊。廖碧兒考獲國際品酒認證資格，去年5月又在溫哥華修讀商科大學課程，當時為了拍攝ViuTV處境劇《娛樂風雲》不時加、港兩邊走，坦言最大壓力是睡眠不足。而港姐徐子珊於2015年報讀珠寶設計課程，並投資過百萬開設網店搞珠寶生意，2017年再修讀香港大學心理學碩士課程，同時拍攝《守護神之保險調查》，曾透露為趕工和準備考試，清晨4時半就要起床溫習！

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