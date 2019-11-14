【閨蜜睡房】張兆輝收埋寶貝豬　老婆醋爆！

藝人張兆輝近日在電影《催眠．裁決》中，演活性格多面的角色，與張家輝隔空鬥戲，令人留下深刻印像。早前他接受東網巨星節目「海馬牌床褥特約」《閨蜜睡房之Brother來了》訪問，與主持人李文珊（Sherman）分享拍攝點滴：「有一場水池戲，我要慢慢沉落去，導演問我可以閉氣幾耐，我話閉到閉唔到為止啦！呢場係我拍過嘅水戲中最幼細嘅！另一場停車場戲份，要同武指配合光管爆炸效果，拍嘅時候好緊張，如果嗰日唔得，就冇第二日㗎喇！」

拍戲不問獎項

原來不少朋友或導演都跟他說過：「你個樣咁老正，想叫你做壞人都唔得，一定係做好人。」但他喜歡新嘗試，亦不計較戲份多少，問到下個目標是否想拿下影帝？他說：「呢啲係Bonus，我冇諗過呢啲嘢，有咪有囉！冇都唔緊要㗎！唔通你問呢部戲有冇影帝㗎，冇影帝我唔拍！成日擺喺心裏面，就唔Enjoy去做個戲囉！」

張兆輝是圈中有名的好好先生，與老婆結婚逾20年，仍會寫信、送花氹老婆，但他身邊原來還有一位「心上人」，搞到老婆呷醋！究竟這個張兆輝暱稱為「寶貝豬」的她是誰？記得本星期五、六、日收睇《閨蜜睡房》了！

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