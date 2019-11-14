食湯渣慳到盡！余香凝重返校園度縮儲學費

影壇新星余香凝（Jennifer）入行後事業發展不俗，今年更一口氣獲3項金像獎提名，當中包括「最佳女主角」獎項，獲認定為影壇後起之秀。Jennifer卻有感自己「知識貧乏」，早前決定報讀大學的社會及心理學課程。由於4年學位課程學費逾10萬，身為慳妹的她立志做清貧學生。

據悉，26歲的Jennifer本身的家庭負擔不算太大，但鑑於想於30歲前完成置業大計，讓家人有個安樂窩，所以早於報讀公開大學相關課程前，她已知慳識儉，日用100元簡直易如反掌。平日她絕不介意以公眾交通工具代步，最愛食住家飯，湯渣當佳餚醫肚亦冇問題，更曾向友人打趣說：「唔夠飽可以食多啲菜，又可以減磅，一舉兩得！」

為契女破慳囊

9月中已開學的她，起初亦需時適應校園生活，幸而她報讀的課程較為彈性，且容許學生直接打電話問功課，令這位兼讀生放下心頭大石。日前，她出席公開活動後，被發現換衫「喬裝」到附近的大型連鎖生活店大破慳囊，學業心重的她甫抵埗即集中火力研究文具，對筆類更情有獨鍾，最終揀了十多支筆、文件夾及筆記簿等上課必需品去結帳，但因她專揀平價文具，所以只花費約百多元。她之後發現該店有童裝部，即掉頭左挑右選，對得意童裝愛不釋手，覓得心頭好後再次步向收銀處，雖然幾件衫仔要花費數百元，Jennifer卻豪爽付款。

讚同學仔友善

記者事後聯絡上Jennifer，問到「揼本」買童裝？她笑說：「唔好誤會，係買畀契女嘅，貴啲冇所謂。（貴過晒你全部文具喎！）慳自己唔慳人嘛！」問到與同學相處如何？她說：「本來以為好易識到新朋友，不過開學後發現課程好靠自己，校園生活其實唔算多，只係試過有日做完嘢返學冇落妝，有啲同學仔認得我囉！佢哋個個都好Nice。」

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