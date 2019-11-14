俏秘書爆土事　楊柳青：讀書時條裙長過膝

憑劇集《解決師》飾演俏秘書而成功入屋的「新一代打女」楊柳青（Wiyona），最近獲邀出席化妝品牌活動，期間Wiyona自爆勿看她現在對化妝甚有心得，其實在中學時打扮十分男仔頭，常被同學嘲老土：「細個時衣着打扮成日被笑老土，中學時我條校服裙仲係長過膝，好娘，完全唔識配搭，直至畢業後做過模特兒、做過服裝售貨員，再創業賣衫，先對化妝、衣着配搭更了解。」

經歷過「黑暗童年」，現時Wiyona的衣着品味已經脫胎換骨，她說：「做模特兒嗰陣上過化妝課程，加上每次工作遇到不同化妝師都會問佢哋意見，又會睇時裝雜誌偷師，明白到唔同場合要唔同打扮配合，所以依家喺呢方面對自己好有要求。」其實Wiyona不僅對自己有要求，如今就連衣着品味、顏色配搭都是她的擇偶條件之一。

此外，自《解決師》播出後，Wiyona知名度大增，「外快」搵錢工作亦不斷，Wiyona笑言是個好開始，感恩得到一個很好發揮機會的角色。

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