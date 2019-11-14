艱難決定！梁安琪逆市續租Band房唱好歌

「搖擺天使」梁安琪（Angel）早前聯同一眾樂隊及歌手舉行音樂會，更宣布一個好消息：「要公布一個很艱難的決定，Band House一直為Band隊提供演出場地，為樂迷送最好嘅音樂。香港最近環境不太明朗，決定喺呢個時勢......續租Band House，繼續為大家送上好歌。」又指其Band House未來會有更多用途發展，包括搞歌迷聚會，製作網台節目等。期間她和結他手Eric送上兩首個人作品《True Love》及《痴情曲中送》，並與 有「香港貓王」之稱的歌手Avis合唱 《Can't help falling in love》。只有9歲的Summer擔任暖場嘉賓獻唱兩首英文歌《Don't you worry child》及《Queen of mean》為音樂會揭開序幕。

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