艱難決定！梁安琪逆市續租Band房唱好歌

「搖擺天使」梁安琪(Angel)早前聯同一眾樂隊及歌手舉行音樂會,更宣布一個好消息:「要公布一個很艱難的決定,Band House一直為Band隊提供演出場地,為樂迷送最好嘅音樂。香港最近環境不太明朗,決定喺呢個時勢......續租Band House,繼續為大家送上好歌。」又指其Band House未來會有更多用途發展,包括搞歌迷聚會,製作網台節目等。期間她和結他手Eric送上兩首個人作品《True Love》及《痴情曲中送》,並與 有「香港貓王」之稱的歌手Avis合唱 《Can't help falling in love》。只有9歲的Summer擔任暖場嘉賓獻唱兩首英文歌《Don't you worry child》及《Queen of mean》為音樂會揭開序幕。

