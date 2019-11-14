北野武情婦職場欺凌前司機　被入稟索償

出名爛滾的72歲日本名嘴兼名導演北野武，近年搭上比年輕18歲的情婦，年初為對方不惜放棄逾億港元身家，與結婚近40年的正印老婆幹子正式離婚。北野武去年與前事務所反目後，與情婦另起爐灶開新事務所，更搞到眾叛親離。效力北野武逾8年的前私人司機石塚康介向雜誌《週刊新潮》爆料，指因遭受北野武情婦職場欺凌而患上自律神經失調症，入稟法庭向北野武的情婦及其事務所追討1000萬日圓（約72萬港元）賠償。

石塚康介表示北野武情婦遇到不合其心意的事便會發脾氣，工作期間長期遭到對方以閉路電視監視及電話追蹤行蹤，又經常在深夜聯絡他並要求假日工作，北野武的造型師及經理人等都因而辭職。忍無可忍的他與女方理論，但同場的北野武未有出聲。他最終於7月底離職，並告上法庭索償。他表示向雜誌公開事件，希望今後不要再出現受害人。而北野武所屬事務所向傳媒發聲明，否認有關職場欺凌的報道。

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