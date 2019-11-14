林志玲嫁女餅開箱！晒線冧豬挨老公

台灣第一名模林志玲與日本天團EXILE老公AKIRA將於本月17日喺台南舉行婚禮，早前有指二人揀咗台南第一美術館辦婚禮，有機會做喺呢間百年歷史美術館搞婚禮嘅第一對新人，而今日就到二人嘅喜餅禮盒曝光。以署名「愛－良平、志玲」嘅木盒放咗日本喜餅，以對日籍夫家表示尊重，林志玲更親筆寫道：「我們結婚了，執子之手與子偕老，希望每個相信愛情的你和妳，都能擁有屬於自己的幸福。」隨禮盒亦附上二人Sweet爆合照，見林志玲一襲Nude色低胸連身裙晒三吋事業線，仲冧挨老公AKIRA手臂，小鳥依人成個戀愛中嘅少女咁，真係睇相都已經Sweet到爆。

另外又有台媒指，林志玲婚禮將採用低調簡約的風格，新娘更會親自設計花卉及現場擺設。林志玲的婚禮亦被爆料指在中午進行，下午三點會有祭祖儀式，晚上九點將轉移至其他地點舉辦派對狂歡。此外，台媒指婚禮上的菜餚會偏冷食，先在其他地方做好，再擺盤放在婚宴上供賓客享用。同時有傳婚宴將由五星級酒店接手。

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