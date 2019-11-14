敖嘉年12月音樂劇　屆時因應情況延期演出

藝人敖嘉年到電台為12月演出的音樂劇《卿本佳人》接受訪問，他透露在舞台劇中要獻唱不少50年代的粵語片歌曲，對他而言念對白不是問題，最難是記歌詞，綵排時亦不時唱錯歌詞，需要導演糾正。問到可擔心音樂劇受社會氣氛影響？他說：「社會氣氛都要面對，好似今朝過嚟做訪問，都一早同導演聯絡係咪繼續，自己都特登好早起身，過嚟又冇乜阻滯。任何情況都好，去到先至面對，未發生嘅情況就唔使緊張住。」

其音樂劇12月中在屯門大會堂公演，問到可有安排應變措施？他說：「暫時未有決定，因為好多朋友買咗飛，當然安全第一，如果到時有問題再去考慮延期問題。我哋做好本分，排好啲戲，唱好啲歌先。」他指大家也難免受社會氣氛影響心情，但作為演員也要專業地排練。

敖嘉年早前拍攝無綫劇集《伙記辦大事》一場向李泳豪爆樽的戲份時，不慎傷及對方額頭及鼻，他說：「個樽係糖膠道具，但都有一定硬度，嗰下真係如果唔一次過拍會仲痛，一扑落去，個樽打到佢個鼻，見到佢個頭又腫又流血，我真係唔敢行埋去，好唔好意思。」他坦言拍打人戲份，打人的反而會有陰影，自己情願做被打的角色。

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