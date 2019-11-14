宣布年底開騷　吳浩康：報答團隊冇放棄！

歌手吳浩康（Deep）宣布12月30日在旺角麥花臣場館舉行《DEEP 2019+1 吳浩康演唱會》，這次以「2019+1」為主題，是因Deep在年初與公司團隊表示希望今年可以開個唱，不論是任何場地，Deep謂：「過往嘅騷累積咗唔同經驗，而呢段時間製作了一啲新歌，好想以新嘅Rundown同表演呈現喺觀眾眼前。」Deep與團隊整年都找不到檔期，一直都等待機會：「巧合地終於喺2019年嘅尾二嗰日遇到合適場地，而呢個演唱會可以好好紀念從年頭到年尾一起並肩作戰嘅團隊們，報答佢哋冇放棄且付出最大嘅心血。」

踩山地單車操Fit

除了積極練歌籌備演唱會外，Deep近日更嘗試接觸山地單車（XC），是一種高強度的帶氧運動，對於強化心肺極有效，他謂：「希望可以好好操Fit自己，以最佳狀態示人。」而新歌《愛沒懷疑》由Deep作曲，是講一段感情的結局，可能是和平分手，可能是不歡而散，甚至還沒有戀過已經失去。過去Deep唱過不少經典苦情歌，今次演繹了不一樣的結局，為樂迷帶來一首幸福滿瀉的冧爆情歌。

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