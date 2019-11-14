林雲中忘恩負義？甄詠珊嬲爆：佢冇感恩到

藝人甄詠珊與李明憲出席美容活動兼MV發布會，身為代言人的甄詠珊表示有試打透明質酸針：「腮骨位好似細咗。（痛？）好似打針咁，ok嘅，3個星期前打。」她又謂整件事很趕：「因為老闆畀咗首廣告歌我唱，3個星期內拍咗廣告、拍MV同錄歌，首歌歌詞都好好，有少少代入我之前『惡人菊』嘅角色，講世人冇醜嘅女人，只有懶嘅女人。」問到如果整容接不接受？她表示：「依家科技先進，微調都有效果，同埋我食素、做運動有好大改善，外在內在都重要。」

工作方面，她透露剛拍完網劇，笑言是做「男一」：「因為戲中有個女朋友，但又冇明確話係同性戀。（有冇親密戲？）冇咩，反而同個男仔有床上戲，就係李明憲。（激唔激？）唔激，得少少交代，佢連對稿都好入戲，好好。」另外，提到她在社交平台鬧緋聞男友林雲中忘恩負義，原本笑容滿面的她即一本正經，表示：「過去嘅嘢唔想再提，要展望將來。（同佢拍過拖？）冇，係曾經欣賞嘅人，有嘗試了解對方，但發現思維同價值觀唔係同一條線，佢抹煞我對佢嘅幫助，我覺得佢冇感恩到，不過唔緊要，都係了解嘅一種，我依家都好多工作，會努力做好自己，自然會有好嘅人出現。」

---------------

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。