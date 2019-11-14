呃家人唱多五年！周華健冇諗退休一延再延

歌手周華健暌違樂壇6年，宣布將於12月推出製作3年時間的最新全唱作新碟《少年 The Younger Me》，全由他親自參與詞曲編寫及製作，將自身歲月痕迹刻畫其中，滿載35年來的經驗積累與情感交融。投身音樂領域超過30年的周華健，現時對於音樂創作，比年輕時多了更多自我認識和主見，自認變得更「任性」，不再隨波逐流或不求甚解。

周華健以往多是以不同表演方式演繹別人的作品，將自己放在歌手的位置，如今他已年近耳順，反而變得比從前「固執叛逆」，堅持「做自己的音樂」，與製作團隊投入大量時間，每日進出錄音室反覆試驗、推翻、確認創作的內容與方向，創造出獨有的特色音樂。

新碟收錄多元面向的詞曲，包括以哲學角度記錄過往失眠的狀態、抒發年輕時對性的潛意識，透露出周華健鮮為人知的「文青面」，當中亦含括多首狂放歌曲，展現射手座「人來瘋」的一面︰「聽眾喜歡或不喜歡，他們可以選擇。但我自己必須喜歡，才有讓更多人喜歡的可能。」

講到日前台灣歌王費玉清（小哥）宣布退休，周華健倍感惋惜︰「以小哥的實力和狀態，再唱十年都沒問題。」提及自己的未來發展，周華健則表示五年前就和家人說︰「再唱五年就好。」結果至今還是絲毫沒有退休念頭，對他來說，做音樂就是生命最充實快樂的事情，邊做邊調整、修正以前的東西，又得以激盪出新的作品︰「根本停不下來！後來只好跟家人說，再給多一個五年。快樂的人很難退休，一旦退休，就會真的像60歲了。」

---------------

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。