同歐錦棠對打　倉田保昭剩係記住一句廣東話

日本藝人倉田保昭日前專程來港為ViuTV拍攝新劇《空手打天下》，戲中更與歐錦棠較量空手道。倉田保昭笑指廣東話很難學，但都記住了一句「你好嗎」與台前幕後打招呼，他表示：「今次係歐錦棠邀請我嚟參演，因為之前我哋喺舞台劇結緣，係師徒關係，今次係第一次合作拍電視劇，之前合作已經好有水準，今次佢係劇集監製，所以令鏡頭更靚更有力量。」倉田保昭又指跟劇中其他對手都是第一次合作，故很有新鮮感：「其實拍空手道戲份同真打都分別不大，但拍劇對手都係演員，而唔係空手道高手，所以盡量留力唔會誤傷對手。」

至於歐錦棠與張建聲對於能跟倉田保昭同場感興奮，歐錦棠幽默地扮對方講廣東話，笑指與對方道場上較勁，深深體會倉田保昭的功架：「我哋同佢打咗一場，佢一Roll機就打我個胃，我死頂住唔NG，因為唔想比佢打多次！佢係空手道宗師，咁多年來第一次拍電視劇，所以畀佢打都開心！」張建聲在劇中演入室大弟子，所以沒機會與倉田保昭對打：「編劇錫住我，唔使我同佢對打，今日我連化妝間都唔敢入，行過門口聽到啪啪聲，就知道佢哋準備緊，好有氣勢。」

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